Rio - A atacante Gio Queiroz, de 18 anos, publicou nesta terça-feira um texto intitulado "carta ao presidente do Barcelona" nas redes sociais, em que denuncia o clube espanhol de assédio. A jovem afirma que sofreu comportamentos abusivos do Barça e que foi vítima da "cultura do assédio e da violência sexista contra a mulher".

"Primeiro recebi indicações de que jogar pela seleção brasileira não seria o melhor para o meu futuro dentro do clube . Apesar do desagradável e persistente assédio, não dei muita importância e atenção ao assunto", escreveu Gio.

A atacante nasceu no Brasil, mas também tem nacionalidade espanhol. Entretanto, Gio escolheu defender a seleção brasileira. Atualmente emprestava ao Levante, da Espanha, a jogadora disse que recebeu ataque e que o clube tentou encurralá-la "de forma abusiva para que ela desistisse de defender a seleção brasileira".

"Métodos arbitrários foram usados com o objetivo claro de prejudicar minha vida profissional dentro do clube", disse a jovem, de 18 anos, que ainda disse ter sido vítima de um diretor do clube, que teve o nome não divulgado.

"Foram situações humilhantes e vergonhosas durante meses dentro do clube. Ficou claro que ele queria destruir minha reputação, minar minha auto-estima, degradar minhas condições de trabalho, subestimar e subestimar minhas condições psicológicas. O fato de ser menor não parece ter sido um impedimento, um dilema moral para meu agressor. Certamente ele agiu com o sentimento de impunidade, que teve a proteção de sua posição dentro do Barcelona", disse.