Técnico da seleção brasileira, TiteFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/03/2022 15:01

Rio - Horas antes do duelo entre Brasil e Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, um tema muito polêmico começou a ser debatido: a altitude. Com o confronto sendo realizado no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a cerca de 3.625m acima do nivel do mar, o técnico Tite chegou a dizer que jogar no local seria desumano. No entanto, a frase do treinador não agradou os bolivianos.

Em entrevista ao portal "Futbolmanía", o ex-jogador Marco "El Diablo" Etcheverry, criticou duramente a fala do técnico da Seleção Brasileira, inclusive chamando Tite de Covarde.

"Tomara que façam quatro gols pelas desculpas que estão colocando. Não quero dizer outras palavras porque pensarão que são discrimatórias, mas me parece que Tite é um covarde. Ficar falando de altitude quando eles já estão classificados para a Copa... me parece muito covarde. Isso me incomodou muito, não o havia escutado antes. Tite é um covarde", disse o ex-atleta

Quem também não gostou da declaração do treinador da Seleção Brasileira foi Edwin Callapino, vice-presidente da Federação Boliviana de Futebol, que disse, inclusive, que a FBF irá fazer um manifesto formal na próxima reunião do comitê executivo da Conmebol.

"Faremos isso de maneira formal contra o treinador (Tite). É ilógico o que ele disse e na Bolivia se joga em altitude ainda maior. Vamos analisar o tema para que na próxima Eliminatórias não falem dessa maneira ninguém em nenhuma coletiva de imprensa", comentou o dirigente.

Brasil e Bolívia se enfrentarão nesta terça-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira apenas cumpre tabela na competição, e não contará com Neymar e Vinicius Júnior, que estão suspensos.