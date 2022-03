Detalhes da bola que será utilizada na Copa do Mundo de 2022 - Reprodução/FootyHeadlines

Detalhes da bola que será utilizada na Copa do Mundo de 2022Reprodução/FootyHeadlines

Publicado 29/03/2022 16:03

Rio - O portal "FootyHeadlines", conhecido mundialmente por divulgar, em primeira mão, imagens de novos uniformes de equipes ao redor do planeta, fez uma postagem nesta terça-feira (28), mostrando a bola que será utilizada na Copa do Mundo de 2022.

Com detalhes em azul, vermelho e amarelo-neon, além da aparição da nova logomarca da Adidas, a bola, que ganhou o nome de "Al Rihla" (Rihla, em árabe, significa "diário de viagem"), está prevista para ser utilizada durante toda a Copa do Mundo do Catar, que será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.

Confira as imagens da bola para a Copa do Mundo de 2022:

