Renan entra na mira de Botafogo, RB Bragantino e FortalezaFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 29/03/2022 15:43

Rio - Cogitado no Botafogo, o zagueiro Renan, do Palmeiras, recebeu ofertas de mais dois clubes do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o RB Bragantino e o Fortaleza entraram na disputa pela contratação do jogador de 19 anos, que deve definir o seu futuro até esta quarta-feira (30). A informação é do portal "UOL".

No caso do Bragantino, a proposta oferecida foi por empréstimo sem opção de compra. Por sua vez, o Fortaleza repetiu a mesma estratégia, mas com opção de compra por cerca de 2 milhões de euros (R$ 9,5 milhões).

O zagueiro pode definir o seu futuro nesta temporada em 24h. Quanto aos dois clubes, Bragantino e Fortaleza têm até esta sexta-feira para fazer a inscrição de jogadores na Libertadores.