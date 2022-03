Mané, de Senegal, e Salah, do Egito, conversam durante jogo pelas Eliminatórias da Copa - Reprodução de TV

Mané, de Senegal, e Salah, do Egito, conversam durante jogo pelas Eliminatórias da CopaReprodução de TV

Publicado 29/03/2022 17:14 | Atualizado 29/03/2022 17:18

Assim como na Copa Africana de Nações, Senegal e Egito disputaram a vaga para a Copa do Mundo até os pênaltis e mais uma vez os senegaleses celebraram no fim. Desta vez, após vitória de 1 a 0, gol de Dia, no tempo regulamentar - na ida os egípcios venceram pelo mesmo placar - e prorrogação sem gols, o time de Mané venceu por 3 a 1 nas penalidades e comemorou em casa a terceira participação em Copas, a segunda seguida.

Com Salah, que perdeu uma das cobranças isolando, e Mané pouco participativos no jogo, brilhou a estrela de Mendy, com duas defesas que garantiram a classificação de Senegal. O que também brilhou, mas em um sentido negativo, foi o 'show de luzes' dos senegaleses, que utilizarem vários lasers para mirar no rosto dos jogadores do Egito, em especial do goleiro El Shenawy.



Logo aos quatro minutos de jogo, Dia abriu o placar para Senegal e empatou o confronto. Depois, o que se viu até o fim do primeiro tempo foram entradas duras, muitas faltas e pouco futebol. Após o intervalo, o Egito deixou de apenas se defender e equilibrou, quase empatando com Zizo após a única boa jogada de Salah. Do outro lado, os senegaleses quase ampliaram em bom passe de Mané para Ismaïla, que chutou errado cara a cara com o goleiro.

Na prorrogação, o Senegal só não marcou porque El Shenawy fez pelo menos três grandes defesas, garantindo o placar. Nos pênaltis, entretanto, os senegaleses perderam as duas primeiras cobranças, assim como o Egito, mas acertaram as outras três, enquanto egípcios ainda erraram mais uma.



Gana na Copa do Mundo

Quem também se garantiu no Catar no fim do ano foi Gana. Ao empatar em 1 a 1 com a Nigéria fora de casa, os ganeses garantiram mais uma vaga da África pelo critério de gol fora marcado, já que na ida haviam empatado em 0 a 0.