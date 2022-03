Partida entre Bolívia x Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no estádio Hernando Siles, na cidade de La Paz, na Bolívia nesta terça-feira (29). - JORGE BERNAL / AFP

Publicado 29/03/2022 22:24

Rio - Com o ritmo controlado, o Brasil venceu a Bolívia, por 4 a 0, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Classificada desde a 13ª rodada, a Seleção Brasileira estabeleceu o novo recorde de pontos na história do torneio sul-americano. A equipe de Tite ultrapassou os 43 pontos da Argentina, na campanha para a Copa de 2002, e ampliou para 34 jogos sem derrotas na competição.



No caso da Bolívia, que não tinha mais o que disputar nas Eliminatórias, permaneceu na vice-lanterna do torneio sul-americano, com 15 pontos em 17 jogos, sem chances de repescagem para a Copa do Mundo no Catar.



A intenção do Brasil desde o início era de controlar a partida, por isso, ficou com a bola no pé e ditou o ritmo do jogo. Além disso, quando teve a oportunidade, tentou aproveitar a altitude de 3.600m para finalizar de fora da área e torcer para surtir um desvio em direção ao gol.



Pela direita, aos 11 minutos do primeiro tempo, Antony recebeu a bola, dominou e chutou com categoria para encontrar o ângulo. No entanto, a velocidade da bola acabou desviando para a linha de fundo. Aos 20 minutos, a Bolívia surpreendeu e, nos pés de Henry Vaca, teve a primeira oportunidade de abrir o placar. Por outro lado, o meia boliviano, dentro da área, finalizou rasteiro e viu Alisson desviar com os pés para fora.



Mas aos 23, o Brasil conseguiu abrir o placar. Na boa jogada pelo meio, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá participaram da jogada como se estivessem atuando pelo Lyon, da França. Na ocasião, o volante fez uma bela assistência por debaixo das pernas da defesa boliviana, e encontrou o meia-atacante, que bateu de primeira no canto esquerdo do goleiro Rubén Cordano.



O confronto foi ditado pelo ritmo do Brasil, enquanto a Bolívia tentou finalizar todas as suas jogadas em Marcelo Moreno. A ideia dos bolivianos era apenas encontrar a melhor oportunidade para o centroavante fazer o gol. No entanto, não foi o suficiente no primeiro tempo.



Próximo do fim da primeira etapa, aos 43 minutos, o Brasil ampliou com Richarlison. Na jogada, Antony avançou pela direita e finalizou rasteiro, mas a bola desviou na defesa da Bolívia e encontrou o atacante livre na pequena área, que só empurrou para o fundo do gol.

Na volta para o segundo tempo, a Bolívia assustou o Brasil na bola parada. O primeiro minuto da etapa final paralisou na cabeçada de Marcelo Moreno após a cobrança de escanteio. No entanto, Alisson estava ligado no lance e fez uma excelente defesa para evitar o primeiro gol dos bolivianos.



Aos 7 minutos, a Bolívia reapareceu com mais uma jogada perigosa. Marcelo Moreno recebeu a bola, mas deixou passar para Ramiro Vaca, que finalizou de fora da área e obrigou Alisson a espalmar após o desvio na defesa brasileira. Os bolivianos seguiram pressionando, sem deixar a equipe de Tite ultrapassar a área de Rubén Cordano.



Ainda assim, não foi o suficiente para surpreender o Brasil a fim de reverter o placar. Aos 20 minutos, Gabriel Martinelli aproveitou o erro da defesa da Bolívia e tentou entrar na área. No entanto, a defesa boliviana conseguiu cortar sem cometer falta, mas deixou a bola nos pés de Lucas Paquetá. O meia-atacante, de primeira, tocou por cima para Bruno Guimarães, que finalizou de primeira e com estilo para o fundo do gol.

Em mais duas oportunidades, Martinelli deixou de ampliar a partida para o Brasil. Aos 26 minutos, avançou pelo meio, entrou na área e finalizou em cima de Cordano, que fez uma boa defesa para evitar o quarto gol. Novamente, mas aos 28, o atacante enfileirou a defesa da Bolívia pela esquerda, driblou com giro do corpo e finalizou para fora.

Nos acréscimos, mesmo cansado, Richarlison fez mais um e ampliou para o quarto gol do Brasil. Na ocasião, após a bola parada, Rodrygo finalizou dentro da área, Cordano espalmou e o atacante empurrou para o fundo da rede.

Com o placar decidido, o Brasil encerrou a participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com uma classificação antecipada desde a 13ª rodada, enquanto a Bolívia não convenceu e deixou a desejar ao ponto de ficar na vice-lanterna do torneio sul-americano, sem chance de repescagem.