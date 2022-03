Tite convocou a Seleção para compromissos das Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Tite convocou a Seleção para compromissos das EliminatóriasLucas Figueiredo/CBF

Publicado 29/03/2022 19:40

Rio - A Seleção Brasileira está escalada para o duelo de logo mais, contra a Bolívia, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz. O confronto será válido pela 18ª, e última, rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.

Sem Neymar e Vinicius Júnior, que estão suspensos, o técnico Tite definiu seus atletas iniciais da seguinte forma: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Paquetá; Antony, Philippe Coutinho e Richarlison. Para o banco de reservas, estão disponíveis os seguintes atletas: Everson, Santos, Danilo, Guilherme Arana, Thiago Silva, Felipe, Fred, Casemiro, Arthur, Rodrygo e Gabriel Martinelli.

Escalação da Seleção Brasileira para enfrentar a Bolívia Divulgação/CBF