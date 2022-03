Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - Foto: Paul Ellis/AFP

Cristiano Ronaldo e Lionel MessiFoto: Paul Ellis/AFP

Publicado 29/03/2022 18:20

Rio - A união entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi é um desejo de David Beckham, ídolo do Real Madrid, e dono do Inter Miami, dos Estados Unidos. De acordo com o jornal catalão "Sport", o ex-jogador inglês deseja realizar estas contratações após a Copa do Mundo no Catar.

Beckham admite que pretende tornar o Inter Miami um dos maiores do clubes do mundo. Por este motivo, pretende aproveitar as riquezas do clube americano para investir pesado em medalhões. Neste caso, o ex-jogador planeja elevar o nível do futebol dos Estados Unidos dentro e fora de campo.

Messi já manifestou o interesse em atuar por um clube norte-americano, enquanto Cristiano Ronaldo foi cogitado para a própria equipe de David Beckham, na MLS (Major League Soccer). Além desses dois jogadores, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets, foram especulados para recriar o time dos sonhos do Barcelona.