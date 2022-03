Rússia cogita deixar a Uefa - Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Rio - A Rússia cogita deixar a Uefa e se juntar à Confederação Asiática de Futebol, segundo a imprensa local. Por conta dos conflitos geopolíticos na Ucrânia, o Spartak Moscou foi banido da Liga Europa, enquanto a seleção não teve a chance de disputar a repescagem para a Copa do Mundo.



Ainda não se sabe se as sanções impostas aos clubes russos na atual temporada serão mantidas para 2022/2023. No entanto, há um movimento no país para debater os prós e os contras uma hipotética mudança da Rússia para a AFC.

Caso uma mudança aconteça, a Rússia disputaria as Eliminatórias Asiáticas para o Mundial e a Copa da Ásia no lugar da Eurocopa. Já os clubes jogariam na Champions League da AFC e na Copa da AFC ao invés de atuarem na Champions League e Liga Europa, respectivamente.



Apesar das especulações, a mudança deve ser aprovada por outras federações asiáticas e essa decisão não deve ser simples. No entanto, o caso da Rússia não seria inédito na história do futebol, uma vez que Israel, Cazaquistão e Austrália já trocaram suas confederações.