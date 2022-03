Nenê e Pedrinho foram homenageados na Calçada da Fama do Maracanã - Rafael Ribeiro/Vasco

Na sequência de homenagens a jogadores e ex-jogadores do futebol carioca, foi a vez de Nenê, do Vasco, e Pedrinho, ídolo do clube e atualmente comentarista da TV Globo, colocarem os pés na Calçada da Fama do Maracanã. Com a presença de Roberto Dinamite e da família, o camisa 10 vascaíno, inclusive, se emocionou e chorou.

"Um reconhecimento desses em um dos maiores estádios de futebol do mundo é uma honra muito grande. O maior ídolo do Vasco está aqui prestigiando. Poder proporcionar isso aos meus filhos, inspirar as crianças… Eu faço por amor. Eu estou jogando até hoje porque sou apaixonado pelo futebol", disse Nenê, que é o segundo maior artilheiro do Vasco no Século XXI, atrás apenas de Romário.



"Eu não imaginava isso. Imaginava jogar aqui, fazer gol nesse estádio, mas ser eternizado não. Uma benção muito grande. É um privilégio poder jogar em um dos maiores templos do futebol", completou Nenê.



Pedrinho, de 44 anos, também se emocionou quando apareceram no telão gols dele durante a carreira. Revelado pelo Vasco, o ex-jogador dividiu o Maracanã com São Januário e fez questão de exaltar o estádio do clube também.



"Toda vez que o assunto é Vasco me comove muito. Eu cheguei no clube com 6 anos, não tinha dinheiro, o treinador de futsal me levava pros jogos e me deixava no banco. Eu nasci em São Januário. O Maracanã é especial, de fato. Mas São Januário é diferente".