Dorival Júnior é o novo técnico do Ceará - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Dorival Júnior é o novo técnico do CearáFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/03/2022 18:00

Rio - Dorival Júnior foi anunciado nesta segunda-feira como o novo técnico do Ceará para a disputa da Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Com passagens por Flamengo e Fluminense, o treinador assinou contrato para o restante da temporada.

Dorival iniciará o trabalho junto ao elenco do Vozão na tarde desta segunda, segundo o portal "GE". O técnico assumirá o comando do Ceará após a saída de Tiago Nunes, anunciada na última sexta-feira (25) depois da eliminação nos pênaltis na Copa do Nordeste.

O treinador acumula conquistas como o Campeonato Paranaense em 2020 com o Athletico-PR, gaúcho de 2012 e Recopa Sul-Americana de 2011 com o Internacional, os paulistas de 2010 e 2016 e a Copa do Brasil no comando do Santos. Além disso, ainda tem o título da Série B com o Vasco em 2009.