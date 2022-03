Dedé pode reforçar o Athletico-PR - Foto: Divulgação/Ponte Preta

Dedé pode reforçar o Athletico-PRFoto: Divulgação/Ponte Preta

Publicado 28/03/2022 18:58

Rio - Através de seu perfil na rede social, a Ponte Preta informou que o zagueiro Dedé rescindiu o acordo vigente com a equipe onde nenhuma das partes precisou fazer o pagamento de qualquer valor para o término antecipado do vínculo.



- A Ponte Preta e o zagueiro Dedé rescindiram contrato amigavelmente, sem ônus financeiro, na tarde desta segunda-feira (28). A Macaca deseja sorte ao jogador em seus futuros desafios - publicou o clube.



A trajetória do defensor de 33 anos de idade, assim como na segunda parte da sua vivência no Cruzeiro, foi marcada por problemas físicos onde o atleta disputou somente dois confrontos com a camisa da equipe campineira.



Entretanto, mesmo com números modestos, o mercado da bola indica que existem conversas para que Dedé reforce o Athletico. Elemento que, em adendo ao desejo de reformulação do plantel manifestado pelo presidente Marco Antônio Eberlin, acabou colaborando para o fim precoce da trajetória do zagueiro na Ponte.