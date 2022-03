Raphinha - DOUGLAS MAGNO / AFP

Raphinha DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 28/03/2022 20:27

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, não deu detalhes da negociação pelo atacante Raphinha, do Leeds, da Inglaterra, mas admitiu o interesse pelo atleta. Em entrevista à rádio da Catalunha RAC1, o dirigente do clube espanhol revelou que está acertado com um meio-campista e um zagueiro.

"O Raphinha é um jogador que gostamos muito e é verdade que o Deco é seu agente. Temos relações muito boas. Quero esclarecer que Deco não é pago pelo clube. Ele só vai nos ajudar porque domina o mercado brasileiro", destacou Laporta.



"Concluímos duas contratações para a próxima temporada: um é meio-campista, o outro é zagueiro. Mas não tenho permissão para mencionar seus nomes. Gosto muito de João Félix. É um prazer vê-lo jogando futebol. Em 2021, trabalhamos para concluir um acordo de troca com o Atlético entre João Félix e Griezmann, mas colapsou", afirmou.



Laporta aproveitou para descartar o retorno de Lionel Messi ao Barcelona. Por outro lado, o presidente convidou o meia-atacante argentino para a reinauguração do novo Camp Nou, em 2025.

"Não recebi nenhuma mensagem de Messi ou de seus agentes sobre a possibilidade de voltar ao Barcelona. A partir de hoje, não vamos mais falar sobre isso. A realidade é que não estamos considerando essa possibilidade. Mas Leo é Leo, ele é o melhor. Adoraria tê-lo aqui presente conosco durante a inauguração do novo estádio. Camp Nou sempre será sua casa", concluiu.