Enderson Moreira processa Cruzeiro e pede R$ 1,5 milhão - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Enderson Moreira processa Cruzeiro e pede R$ 1,5 milhãoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/03/2022 18:24

Rio - O técnico Enderson Moreira, que recentemente deixou o Botafogo, é mais um caso para o departamento jurídico do Cruzeiro solucionar. O treinador acionou a Raposa na Justiça do Trabalho, pedindo R$ 1 ,5 milhão e ainda quer que a SAF do clube reconhela a dívida e seja solidária a ela. Enderson entrou com uma ação 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.

Em 2020, Enderson Moreira teve passagem pelo Cruzeiro Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro



O técnico chegou ao Cruzeiro em de março de 2020, saindo meses depois, em setembro, sem deixar a Raposa em uma boa posição na Série B daquele ano. Foram 12 partidas no comando do time, com seis vitórias, três empates e três derrotas. O técnico chegou ao Cruzeiro em de março de 2020, saindo meses depois, em setembro, sem deixar a Raposa em uma boa posição na Série B daquele ano. Foram 12 partidas no comando do time, com seis vitórias, três empates e três derrotas.

Enderson Moreira cobra parcelas da rescisão com o clube mineiro, multas e uma indenização por ter saído do Ceará antes do fim do contrato para assumir a Raposa. De acordo com o técnico, o Cruzeiro se comprometeu a ressarcir o técnico, mas teria pago apenas parte do valor do rompimento do contrato com o vozão.



Veja o que o treinador está pedindo:



Pagamento de parcelas rescisórias no importe de R$ 725.662,00;

Pagamento da multa do art. 477, parágrafo oitavo, da CLT, no valor de R$ 105.000,00;

Pagamento das parcelas de natureza civil decorrentes da relação de trabalho, R$ 158.666,66;

Ressarcimento da indenização decorrente à rescisão com o Ceará, equivalente a R$ 233.750,00;

Condenação ao pagamento de 15% a título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, que ora estima em R$ 237.886,44.

Sobre a inclusão da SAF como ré solidária, os advogados de Enderson citam sentença da 12ª Vara de BH que reconheceu a responsabilidade, em primeira instância.