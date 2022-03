O vencedor do leilão terá a oportunidade de conhecer o pentacampeão da categoria - Marcelo Machado de Melo / Stock Car

O vencedor do leilão terá a oportunidade de conhecer o pentacampeão da categoriaMarcelo Machado de Melo / Stock Car

Publicado 31/03/2022 13:12

Rio - As emoções de uma etapa da Stock Car Pro Series são intensas, e vivencia-las dentro do box de uma das principais equipes da categoria e ao lado de um pentacampeão é ainda mais especial. A Play For a Cause promove a experiência em parceria com a equipe Crown Racing, Cacá Bueno e a principal categoria do automobilismo da América do Sul, em leilão social disponível para lances até o dia 5 de abril por meio do site playforacause.com.br.

O maior lance para a ação terá a oportunidade de conhecer os bastidores de um final de semana de disputa direto do box da Crown Racing e conhecer Cacá Bueno e seu carro de competição, caminhar pela pista junto com os pilotos no trackwalk, presenciar os últimos momentos antes da largada e lugar garantido em camarote nos dois dias de evento. A etapa do Rio de Janeiro acontece nos dias 9 e 10 de abril.

O valor líquido arrecadado com o leilão será destinado ao Instituto Ingo Hoffmann, que há mais de 15 anos oferece mais qualidade de vida a crianças em tratamento contra o câncer no país, acolhendo também seus familiares. A entidade beneficente leva o nome e é presidido por uma das maiores referências do automobilismo nacional, Ingo Hoffman, dono de incríveis 12 títulos da categoria.

A Stock Car Pro Series retorna ao Rio de Janeiro após 10 anos sem eventos na cidade. O novo palco da corrida será o RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. A prova é ainda mais especial para o carioca Cacá Bueno, um dos maiores vencedores da história da categoria e homenageado com o nome do circuito.

“Esta será uma das corridas mais especiais de minha vida, não só pela homenagem recebida com o nome do circuito, mas principalmente com a realização de um antigo sonho, que era a volta do Rio de Janeiro ao calendário da Stock Car. Não vejo a hora de acelerar ‘em casa’ novamente, e fico ainda mais feliz em participar de uma ação que vai promover uma experiência incrível para um fã de automobilismo, ajudando uma causa tão nobre quanto a do Instituto Ingo Hoffmann”, avisa Cacá Bueno.

“É muito significativo para a Stock Car quando um dos seus maiores ídolos se envolve numa iniciativa como essa para gerar uma experiência especial com um fã e que ainda vai resultar em apoio financeiro ao Instituto Ingo Hoffmann, que é o maior ídolo da história da Stock Car. Tudo isso junto tem o DNA da Stock Car em cada elemento envolvido, e isso é motivo de orgulho e traz uma sensação muito boa para quem acompanha e está envolvido com a categoria. O momento não poderia ser melhor, porque é o GP Galeão, cujo circuito inclusive leva o nome do Cacá Bueno, uma homenagem a ele por tudo o que ele fez na Stock Car. É uma sequência de coisas que se completam”, explica o CEO da Stock Car, Fernando Julianelli.

“Promover experiências com a Stock Car tem sido incrível, gerando ótimos resultados de impacto social e também lembranças inesquecíveis para os fãs de automobilismo. A etapa do Rio é muito especial para a categoria, e por isso a Play For a Cause preparou uma ação também especial”, comemora um dos fundadores da empresa, André Georges.

Play For a Cause e Stock Car Pro Series iniciaram parceria na última temporada com série de ações, promovendo benefícios a crianças em tratamento contra o câncer no país por meio do Instituto Ingo Hoffman. Transformar grandes paixões em ferramentas de impacto social. Esse é o principal objetivo da Play For a Cause, empresa brasileira que promove ações em benefício da educação e inclusão no país. No total, são mais de 50 programas cadastrados em todo Brasil que recebem o progresso gerado pelos leilões promovidos.