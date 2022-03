Bola 'Al Rihla' será utilizada na Copa do Mundo do Catar - Divulgação

Publicado 31/03/2022 12:19 | Atualizado 31/03/2022 12:19

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o ranking das seleções, que serviu como base para definir os potes do sorteio da Copa do Mundo, que acontecerá na sexta, às 13h (de Brasília), no Catar. Com os cabeças de chaves definidos, a maior novidade ficou por conta do Brasil, que retornou à liderança da lista, o que não acontecia desde agosto de 2017.



Na caça à Bélgica no último ano, o Brasil conseguiu o topo do ranking da Fifa graças às duas goleadas sobre Bolívia e Chile, pelas Eliminatórias. Essa foi a única mudança relevante entre os sete primeiros colocados, que serão os cabeças de chave do sorteio. O oitavo é o Catar.



No top-10 do ranking, apenas a Itália, sexta colocada, não disputará a Copa, o que permitiu a Portugal entrar no pote 1 junto a Catar, que estará no Grupo A, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.



Com isso, o Brasil pode cair, por exemplo, num grupo de Copa do Mundo com Alemanha ou Holanda, que estarão no pote 2, além de outro europeu, como Polônia e Sérvia, e um africano (Camarões ou Gana). Se tiver sorte, pode encarar México ou Estados Unidos, um asiático e um africano ou um europeu (País de Gales ou Escócia ou Ucrânia).



Confira os potes:

Pote 1 (cabeças de chave) : Catar (51º no ranking), Brasil (1º), Bélgica (2º), França (3º), Argentina (4º), Inglaterra (5º), Espanha (7º), Portugal (8º);

POTE 2: México (9º), Holanda (10º), Dinamarca (11º), Alemanha (12º), Uruguai (13º), Suíça (14º), Estados Unidos (15º) e Croácia (16º);



POTE 3: Senegal (20º), Irã (21º), Japão (23º), Marrocos (24º) Sérvia (25º), Polônia (26º), Coreia do Sul (29º) e Tunísia (35);



POTE 4: Camarões (37º), Canadá (38º), Equador (46º), Arábia Saudita (49º), Gana (60º), e mais três das repescagens: Costa Rica ou Nova Zelândia, País de Gales ou Escócia ou Ucrânia e Peru ou Austrália ou Emirados Árabes.