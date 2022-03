Jorge Jesus - Cátia Luís / Benfica

Publicado 31/03/2022 09:40 | Atualizado 31/03/2022 10:42

Rio - O técnico Jorge Jesus está bem perto de ser anunciado pelo seu novo clube. De acordo com o jornal português "Record", o Mister assinou com o Al Nassr, da Arábia Saudita, para receber um salário anual de 10 milhões de euros (o equivalente a R$ 53 milhões na cotação atual).

Esta vai ser a segunda passagem do ex-técnico do Flamengo pelo futebol saudita. Em 2018 e 2019, Jorge Jesus dirigiu o o Al Hilal. Pelo clube árabe, o português se sagrou campeão da Supercopa da Arábia Saudita. Após essa experiência, o técnico assumiu o clube carioca.

Desde que deixou o Benfica, Jorge Jesus teve propostas do Atlético-MG e Corinthians no futebol brasileiro. Em seu acordo para deixar o clube de Lisboa, a diretoria se comprometeu a cumprir com os valores previstos no contrato. O treinador, portanto, recebe salários da equipe portuguesa até junho.