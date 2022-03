Memes: Fluminense derrotou o Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca - Reprodução Internet

Publicado 31/03/2022 09:20 | Atualizado 31/03/2022 10:20

Rio - A vitória do Fluminense sobre o Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca fez as redes sociais ficarem agitadas. Os tricolores comemoraram muito e fizeram memes ironizando o resultado positivo contra o rival. O atacante Germán Cano, autor de dois gols foi exaltado, enquanto o zagueiro Léo Pereira que teve atuação desastrosa foi ironizado pelos tricolores.

