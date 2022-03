Sergio Agüero admite que tem desejo de retornar ao futebol - Foto: LLUIS GENE / AFP

Publicado 30/03/2022 20:22

Rio - Desde dezembro de 2021 fora dos gramados, Sergio Agüero admitiu que recebeu propostas e que tem desejo de retornar ao futebol após anunciar a sua aposentadoria devido a um problema cardíaco. Por outro lado, em entrevista ao canal argentino "TyC Sports", o atacante de 33 anos afirmou que vai seguir as instruções dos médicos.

"Ontem (terça-feira) me cruzou a cabeça de que eu poderia voltar a jogar futebol. O Inter Miami me chamou, mas eu recusei. Em dois anos? Vamos ver. Os médicos me disseram que tenho que estar cinco ou seis meses sem atividade, mas já tenho vontade de voltar a treinar", afirmou Sergio Agüero ao 'TyC Sports'.

Após se tornar ídolo do Manchester City, o atacante foi contratado pelo Barcelona no meio do ano passado, mas acabou jogando pouco pelo clube espanhol, tendo disputado apenas cinco partidas e marcado um gol. Em outubro, Agüero passou mal durante uma partida contra o Alavés e, após fazer exames médicos, foi constatada uma arritmia cardíaca, que o afastou dos gramados até anunciar a sua aposentadoria em dezembro de 2021.