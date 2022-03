Flamengo e Fluminense disputam a final do Campeonato Carioca de 2022 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/03/2022 18:58

Rio - Grande parte das finais dos campeonatos estaduais ao redor do Brasil começa a ser disputada nesta quarta-feira, entre elas Flamengo e Fluminense. De acordo com o jornalista André Rizek, a decisão no Rio de Janeiro é mais tensa que a de São Paulo, que será disputada entre Palmeiras e São Paulo.



- Acho a final do Rio bem mais tensa que a de São Paulo. Palmeiras e São Paulo não tem por que sair chamuscados na derrota. Estão bem - cada um na sua realidade. Vida que segue para quem perder. No Rio é diferente... Fla e Flu chegam cobrados não apenas por resultado, mas por desempenho - escreveu Rizek nas redes sociais.



Apesar do bom início de Paulo Sousa em números pelo Flamengo, a equipe ainda não tem apresentado grande futebol em campo. Já o Fluminense, que vivia lua de mel com a torcida nas últimas semanas, agora já vive pressão pela eliminação na pré-Libertadores e jogo ruim contra o Botafogo no último final de semana.