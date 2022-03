Aos 40 anos, Ibrahimovic quer continuar defendendo a Suécia - AFP

Publicado 30/03/2022 18:41

De volta à seleção da Suécia após quase cinco anos, Ibrahimovic não conseguiu o objetivo de voltar a disputar uma Copa do Mundo. Sem nunca ter marcado no torneio, o atacante de 40 anos garantiu que a eliminação com a derrota por 2 a 0 para a Polônia não foi seu último capítulo defendendo o país e descartou a aposentadoria.

"Enquanto puder ficar em forma e jogar, e contribuir de alguma forma, espero que sim. Continuarei enquanto for possível. Não darei outra resposta aqui só porque não ganhamos este jogo e não nos classificamos para a Copa. Isso vale para a seleção e também para o Milan", afirmou Ibrahimovic após a derrota de terça-feira.



Após se aposentar da seleção da Suécia em 2016, Ibrahimovic tentou retornar para disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas não foi chamado. Ele e o técnico Jan Andersson brigaram e o atacante só voltou a ser chamado em março de 2021.



Ibra disputou as Copas de 2002, quando só entrou em campo uma vez, e 2006.