Caio Canedo celebra chance de disputar Copa do Mundo Foto: JACK GUEZ / AFP

Publicado 30/03/2022 21:35

Rio - Com sete gols e duas assistências em 17 partidas pela seleção, o atacante brasileiro naturalizado emiradense, Caio Canedo é um dos destaques dos Emirados Árabes Unidos. Na última terça-feira, a seleção venceu a Coreia do Sul, por 1 a 0, e garantiu vaga na repescagem contra a Austrália, para disputar a Copa do Mundo no Catar.

Revelado pelo Botafogo e com passagem pelo Internacional, o jogador comemorou a chance de levar o país à Copa do Mundo após 30 anos.

"Extremamente satisfeito de poder fazer parte da seleção e estar ajudando a escrever essa história tão bonita. Me sinto no auge, treinando bem e com fome de jogar. O apoio do nosso povo também foi essencial para conseguirmos a vitória", destacou Caio Canedo.

"Não foi uma tarefa fácil conseguir essa vaga para os playoffs em um grupo tão equilibrado e tenho que parabenizar todos os envolvidos nisso. Agora, é descansar e nos preparar para o desafio contra a Austrália, disse o atacante, que joga no futebol dos Emirados Árabes desde 2014", completou.



Em junho, Emirados Árabes Unidos decide a sua passagem para a Copa do Mundo, contra a Austrália e, em seguida, passar pelo Peru, quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas.