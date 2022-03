Fã invade gramado, tira foto e irrita Messi - Foto: Reprodução/Instagram

Fã invade gramado, tira foto e irrita MessiFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 30/03/2022 21:10 | Atualizado 30/03/2022 21:15

Rio - Um torcedor equatoriano invadiu o gramado após o confronto entre Equador e Argentina, nesta quarta-feira, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar. Na ocasião, conseguiu tirar foto com Messi e irritou o atacante argentino, que pediu para o fã se acalmar.

No vídeo, é possível ver o atacante desconfortável com a situação inusitada, gravada pelo próprio torcedor equatoriano e publicada em suas redes sociais. No momento em que pede para tirar foto com Messi, o craque argentino implora: "Pare, pare, pare".

"Você só vive uma vez e uma vez me basta porque conheci o melhor jogador da história. Meu querido Leo Messi, obrigado por tantos momentos de felicidade que você me proporcionou ao longo dos anos com seu belo futebol. Eu amo você e esse lindo esporte", disse o torcedor equatoriano nas redes sociais.