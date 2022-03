Germán Cano - Mailson Santana / Fluminense

31/03/2022

Rio - A atuação decisiva do atacante Germán Cano na vitória do Fluminense sobre o Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca foi destaque no jornal argentino "Olé". A publicação afirmou que o centroavante colocou sua "capa de herói" para decidir o clássico nos últimos dez minutos.

Germán Cano, de 34 anos, nasceu na Argentina, mas nunca teve muito destaque no futebol do seu país. Antes de chegar ao Brasil em 2020 para defender o Vasco, o centroavante havia tido seu melhor momento pelo Independiente de Medelín, da Colômbia.

Com os dois gols marcados contra o Flamengo, Cano chegou aos nove gols na temporada e se consolidou como o artilheiro dos clássicos. O argentino anotou quatro bolas nas redes contra os maiores rivais do Tricolor, deixando sua marca contra o Rubro-Negro, o Vasco e o Botafogo.