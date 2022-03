Esporte - Partida valida pela primeira partida da final do Campeonato Carioca 2022, entre Flamengo x Fluminense, Estadio Mario Filho, no Maracana, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/03/2022 12:24

Rio - Novamente e igual ao ano passado, o campeão do Campeonato Carioca não receberá premiação. A justificativa é que a competição não conseguiu voltar a ser suficientemente rentável para garantir ao clube vencedor o faturamento financeiro com o título. A informação foi divulgada pelo Twitter do jornalista Renan Moura, da Rádio Globo.

Desde que rompeu o contrato de transmissão com a Rede Globo, no fim do Estadual de 2020, o campeonato tem encontrado dificuldade de rentabilizar e, há dois anos consecutivos está sendo televisionado abertamente pela Rede Record.

Com ou sem premiação, a disputa da Taça do Campeonato Carioca está em andamento entre Flamengo e Fluminense. A partida de ida teve o Tricolor vencedor com o placar de 2 a 0, na última quarta-feira, no Maracanã. Já o jogo de volta acontecerá no próximo sábado, às 18h, no Maracanã e terá transmissão da Rede Record.