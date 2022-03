Joel Santana e Harry Collecta no camarote da Absolut Sport no Maracanã - Divulgação / Absolut Sport

Joel Santana e Harry Collecta no camarote da Absolut Sport no MaracanãDivulgação / Absolut Sport

Publicado 31/03/2022 12:46

Rio - A Absolut Sport convocou Joel Santana para entregar uma experiência inesquecível aos torcedores de Flamengo e Fluminense neste sábado, dia 2 de abril, na decisão do Cariocão. No camarote da empresa no Maracanã, eles vão assistir à partida acompanhados pelo treinador multicampeão por ambos os finalistas, curtindo cada detalhe do clássico. Os ingressos para o espaço estão esgotados.

Em campo, a dupla Fla – Flu disputa o título de campeão carioca pela terceira vez consecutiva. Na primeira partida da final, o Fluminense venceu pelo placar de 2 a 0. Para os torcedores do camarote da Absolut Sport, a intensa disputa dentro das quatro linhas será especial, com a observação técnica do jogo e o bom humor tradicional do “Papai Joel”.

Um dos mais carismáticos personagens do futebol brasileiro, Joel Santana fez história ao se tornar o único treinador campeão estadual com os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama) e com os dois baianos (Bahia e Vitória). O ex-zagueiro comandou ainda a seleção da África do Sul no período pré-Copa do Mundo de 2010, disputada no país. Vitorioso no futebol, Joel também é sucesso no mercado publicitário.

“A decisão do Cariocão será um grande jogo, disputado de maneira intensa por ambos os lados. Ninguém quer deixar nada para o adversário, e quem ganha com isso é o espetáculo, a torcida, que vai presenciar um ótimo jogo. Vai ser muito legal assistir à decisão ao lado de torcedores dos dois clubes, uma experiência incrível para todos”, avisa Joel Santana.

"O Joel Santana é o maior personagem do futebol carioca, então nada melhor do que promover essa experiência para o torcedor na final do estadual. Os torcedores de Flamengo e Fluminense que estarão em nosso camarote vão guardar esse momento para sempre na memória", explica o VP e cofundador da Absolut Sport no Brasil, Harry Collecta.

A empresa é referência em criação de experiências esportivas e de entretenimento, e há 13 anos oferece emoções inesquecíveis aos fãs. Multinacional com escritórios na Alemanha, Estados Unidos e Brasil, a Absolut Sport promove projetos para o Mundial da Clubes e Libertadores, Champions League, Copa do Mundo, Super Bowl e Copa América, além de atender todas as demandas de logística de delegações e competições nacionais e internacionais.