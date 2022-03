Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo / MoWa Press / Divulgação

Publicado 31/03/2022 12:45

São Paulo - No evento de lançamento da bola da Copa do Mundo 2022, ocorrido na última quarta-feira (30), em São Paulo, Dunga, capitão do tetracampeonato e ex-treinador da Seleção Brasileira, analisou a importância de Neymar para o time de Tite. Para ele, a equipe não é dependente do camisa 10.

"É mais uma questão de que a imprensa fala de dependência. Fomos dependentes do Pelé, ele machucou e entrou o Amarildo (no Mundial de 62). Fomos dependentes do Ronaldo, Rivaldo entrou e ganhou. Não podemos criar uma polêmica de dependência do Neymar. Vamos ser dependentes dele e dos outros atacantes."

Além de falar sobre Neymar, o tetracampeão mundial com o Brasil em 1994 também se posicionou contrário a um técnico estrangeiro assumir a vaga de Tite, que já deixou pública sua intenção de deixar Seleção após a Copa do Mundo do Qatar. Para o técnico do Mundial de 2010, um treinador estrangeiro sofreria para se adaptar à cultura do país.



Perguntado sobre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras especulado na Seleção e que está no Brasil há um ano e cinco meses, Dunga o elogiou, mas afirmou que o português seria muito questionado desde o início se aceitasse treinar a equipe pentacampeã.

"Todo mundo quer treinador estrangeiro na Seleção Brasileira. Quando assumir, 50 a 60% que queriam ele na Seleção Brasileira vão começar a questionar. Já questionam com ele ganhando tudo no Palmeiras. O cara tá ganhando tudo e ainda vão questionar? Imagine ele na Seleção Brasileira."

Dunga foi o capitão do tetracampeonato Mundial do Brasil em 1994, além de ter treinado a Seleção em duas oportunidades: de 2006 a 2010 e de 2014 até 2016, quando deixou o cargo e foi sucedido por Tite. No comando da Seleção canarinho, o ex-volante conquistou uma Copa América (2007) e uma Copa das Confederações (2009).