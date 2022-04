Neymar em ação pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/04/2022 14:53

Rio - Goleiro titular nas copas de 2010 e 2014, Júlio César se mostrou confiante nos jogadores do atual time da Seleção Brasileira, e destacou a campanha e planejamento feito para a Copa do Mundo no Qatar. Na chegada do evento para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, o ex-jogador falou em entrevista ao Sportv, sobre as suas expectativas com a Seleção no mundial deste ano.

Júlio César mostra confiança no Brasil Foto: Rafael Ribeiro/CBF

- Imagine um Brasil x Alemanha. Pote dois tá bom! Mas independente das seleções que você vai enfrentar, no pote dois ou no pote três, para se tornar campeão do mundo não tem que escolher e sim estar bem preparado - afirmou.



Júlio falou sobre o elenco brasileiro e exaltou o trabalho realizado no trajeto até o Qatar.



- Nossa seleção chega bem, nos classificamos em primeiro nas eliminatórias, tá com um grupo bom. E manteve o treinador da Copa passada, isso é importantíssimo para uma seleção na a ideia de jogo. Enfim, acredito que o Brasil chega forte - disse o ex-atleta.