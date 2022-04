Fuleco aparece sentado no chão em vídeo de apresentação do novo mascote da Copa do Mundo - Reprodução/TV Globo

Fuleco aparece sentado no chão em vídeo de apresentação do novo mascote da Copa do MundoReprodução/TV Globo

Publicado 01/04/2022 14:41

Rio - A FIFA organizou, no começo da tarde desta sexta-feira (1), o sorteio oficial da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. No evento, a entidade também anunciou o La'eeb, mascote oficial do Mundial. O Vídeo de apresentação de La'eeb, contou com a participação de diversos mascotes de outras edições da Copa do Mundo, como Fuleco, símbolo do torneio disputado no Brasil, em 2014.

No entanto, a aparição do tatu-bola foi um pouco diferente do esperado. O mascote apareceu sentado no chão, encostado numa parede. Com isto, muitos torcedores foram às redes sociais para comentar sobre o assunto, fazendo piadas com a frase "perdeu tudo".

Confira alguns memes com a participação de Fuleco na apresentação do mascote da Copa do Mundo do Catar:

PERDEU TUDO: O drama de Fuleco vivendo nas ruas pic.twitter.com/qpWieTdZLt — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) April 1, 2022