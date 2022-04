Tite marcou presença no sorteio - AFP

Tite marcou presença no sorteioAFP

Publicado 01/04/2022 14:41 | Atualizado 01/04/2022 14:58

Rio - O Brasil conheceu nesta sexta-feira os seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2022. E os adversários são velhos conhecidos da Seleção. Sérvia, Suíça e Camarões já encararam os pentacampeões do mundo em confrontos recentes. Apesar do retrospecto positivo, a equipe de Tite precisa estar de "olho aberto" para não ser surpreendida no Grupo G do Mundial do Catar. Afinal, dois desses rivais encorparam e superaram os dois últimos campeões europeus nas Eliminatórias.

Adversário da estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Sérvia encarou a Seleção no último mundial. Na ocasião, a equipe comandada por Tite venceu por 2 a 0, gols de Thiago Silva e Paulinho. Porém, engana-se quem pensa que os pentacampeões mundiais terão vida fácil. A Sérvia fez uma excelente campanha nas Eliminatórias para a Copa e mandou Portugal, campeão da Euro de 2016, para a disputa da repescagem. Foram seis vitórias e dois empates em oito partidas.

O segundo jogo será contra o conhecido "ferrolho suíço". Na última Copa, a equipe de Tite não conseguiu levar a melhor contra os adversários e ficou no empate por 1 a 1. Além do tradicional esquema defensivo sólido, os suíços vem empolgados pela ótima campanha das Eliminatórias. A seleção se classificou em primeiro em um grupo que tinha a campeã da Eurocopa, Itália, que acabou de fora do Mundial. A Suíça também terminou sua participação invicta com cinco vitórias e três empates.

Por fim, Camarões, que encarou o Brasil na Copa de 2014, sendo derrotado por 4 a 1, e também no Mundial de 1994, com vitória brasileira por 3 a 0. A seleção africana também teve desempenho muito bom nas Eliminatórias para a Copa. Com cinco vitórias e uma derrota, o adversário da Seleção deixou a Costa do Marfim de fora da disputa do Mundial na fase de grupos, depois no mata-mata superou a Argélia.

A estreia da seleção brasileira na competição vai acontecer no dia 24 de novembro contra a Sérvia, depois a equipe pentacampeã do mundo entrará em campo no dia 28 contra a Suíça. O último jogo da chave de grupos vai acontecer no dia 2 de dezembro contra Camarões.

Veja os grupos:



GRUPO A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales/Escócia/Ucrânia



GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



GRUPO D: França, Peru/Emirados Árabes/Austrália, Dinamarca, Tunísia



GRUPO E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul