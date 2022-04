Tite marca presença em sorteio da Copa do Mundo - AFP

Publicado 01/04/2022 14:18 | Atualizado 01/04/2022 15:01

Rio - A seleção brasileira conheceu na tarde desta sexta-feira os adversários que vai encarar na Copa do Mundo de 2022 no Catar. O Brasil caiu no Grupo G e terá a companhia de Sérvia, Suíça. Comandada por Tite, a equipe verde e amarela tentará buscar o sexto título e voltar a vencer o Mundial após 20 anos.

A estreia da seleção brasileira na competição vai acontecer no dia 24 de novembro contra a Sérvia, depois a equipe pentacampeã do mundo entrará em campo no dia 28 contra a Suíça. O último jogo da chave de grupos vai acontecer no dia 2 de dezembro contra Camarões.

Se confirmar o favoritismo e avançar ao mata-mata da Copa, o Brasil enfrentará nas oitavas de final um rival que virá do Grupo H, encabeçado por Portugal. É possível, portanto, um duelo entre a seleção e o time de Cristiano Ronaldo, que se classificou na repescagem. Outros potenciais adversários são o tradicional Uruguai, a seleção Gana e a Coreia do Sul. Com o sorteio, o Brasil escapou de rivais de peso, como Alemanha e Holanda, já na primeira fase.

Antes do começo da Copa do Mundo, a Seleção terá cinco jogos e mais duas convocações antes da lista final para o Mundial. Nos próximos meses, a equipe de Tite irá enfrentar adversários da Ásia, da Concacaf e, talvez, da África, além do clássico com a Argentina.



A seleção argentina é o único adversário confirmado, já que o clássico está previsto em um contrato com patrocinadores e também precisa ser jogado por exigência da Fifa. Entre as equipes asiáticas, a tendência é que o Brasil entre em campo em amistosos contra a Austrália, o Japão e a Coreia do Sul.

A última janela de amistosos antes da definição do grupo que irá ao Mundial acontecerá em setembro. As partidas deverão acontecer nos Estados Unidos, como também está previsto em contrato com patrocinadores. Além da Concacaf, ainda existe a possibilidade do Brasil encarar uma equipe da África.

Veja os grupos:



GRUPO A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales/Escócia/Ucrânia



GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



GRUPO D: França, Peru/Emirados Árabes/Austrália, Dinamarca, Tunísia



GRUPO E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul