Neymar com o novo álbum de figurinhas da Seleção BrasileiraDivulgação

Publicado 01/04/2022 19:30

Rio - Com o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, realizado nesta sexta-feira (1), muitos torcedores já começam a sentir ansiedade pelo Mundial. Uma das tradições do torneio no Brasil, é o álbum de figurinhas oficial da competição, que, para este ano, deverá ser lançado apenas em agosto. Porém, a Panini lançou, na última semana, o álbum da Seleção Brasileira rumo ao Catar.

O produto foi distribuido gratuitamente pela primeira vez para os torcedores que estiveram presentes no setor Oeste do Estádio do Maracanã, durante o a vitória do Brasil sobre o Chile por 4 a 0, no dia 24 de março.

O álbum conta com figuinhas de 29 jogadores, além do técnico Tite e outros destaques, que serão distribuídos em 251 cromos. Cada envolope, que conta com cinco figurinhas, está sendo vendido a R$ 4, enquanto o álbum custa R$ 10.