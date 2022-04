Taça da Copa do Mundo - Fabrice Coffrini / AFP

Publicado 01/04/2022 18:19

Rio - Nesta sexta-feira (1), em dia marcado pelo sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a FIFA anunciou que o campeão desta edição do Mundial receberá o prêmio de 42 milhões de dólares (aproximadamente R$ 196 milhões, na cotação atual). Esta será a maior premiação já paga na história do futebol.

O valor total das premiações desta edição da Copa do Mundo ultrapassa os R$ 2 bilhões. A FIFA também divulgou que cada seleção participante também receberá uma ajuda de custo, no valor de R$ 6.7 milhões, para suprir os gastos com a preparação para o torneio. O valor total gasto pela entidade será de 10% a mais em relação a Copa do Mundo de 2018.



Confira o valor das premiações somadas para a Copa do Mundo de 2022:

Campeão: R$ 196 milhões

Vice-Campeão: R$ 140 milhões

Terceiro Colocado: R$ 126 milhões

Quarto Colocado: R$ 116.6 milhões

Quartas de Final: R$ 79.3 milhões

Oitavas de Final: R$ 60.3 milhões

Fase de Grupos: R$ 42 milhões