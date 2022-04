Bolívia x Brasil em La Paz pela última rodada das Eliminatórias da Copa de 2022. - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/04/2022 18:00

Rio - É clima de Copa, amigo! O Brasil conheceu nesta sexta-feira os adversários da primeira fase do Mundial do Qatar. A Seleção Brasileira vai encarar Suíça, Sérvia e Camarões na fase de grupos, a partir de novembro. O jornalista André Rizek discorda da comemoração dos brasileiros com o sorteio das chaves.



- Vivo em um mundo paralelo. Vejo a galera comemorando o sorteio como se o Brasil tivesse uma chave baba, com três goleadas à vista. Desculpem ser chato. Mas a Suíça eliminou a França na última Euro. Perdeu da boa Espanha nos penais. Despachou a Itália nas Eliminatórias. Jogo chato - disse Rizek.

Suíça e Sérvia caíram no grupo do Brasil novamente, assim como na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Há quatro anos, a Seleção empatou com os suíços na estreia do torneio em 1 a 1, e na última rodada bateu os sérvios por 1 a 0. O jogos do Brasil ocorrem nos dias 24/11, 28/11 e 2/12.