Rede Globo - Reprodução

Publicado 01/04/2022 17:45

Rio - O Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2022 no Brasil, fechou uma parceria com a Claro, empresa de telecomunicações, que estampará a sua marca em todos os jogos do Mundial na Globo, no SporTV e no Globoplay, além do próprio site do veículo de comunicação.

Perguntada sobre a parceria, a diretora de marca e comunicação da Claro, Ane Lopes, comentou sobre a junção com a Globo.

”Estamos preparando uma grande conexão do Brasil com o Catar para que os brasileiros possam torcer juntos e conectados em todas as telas. Em parceria com a Globo, vamos fazer da Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar uma das mais conectadas da história, sendo a primeira na era do 5G. Nossos clientes vão acompanhar todos os detalhes da competição com a melhor conexão, seja dentro ou fora de casa. Vamos aproveitar os espaços de patrocínio de mídia para ajudar a engajar os torcedores com todas as emoções do torneio”, disse.



Vale lembrar que, nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018, o Grupo Globo possuía parceria com a Vivo, concorrente direta da Claro, que acabou não renovando para o Mundial do Catar.