Neymar e Vinicius JuniorAFP

Publicado 01/04/2022 17:37

Rio - Nesta sexta-feira, dia 1º de abril, a seleção brasileira conheceu seus primeiros na Copa do Mundo do Catar. A TV Globo e o sportv fizeram coberturas especiais da cerimônia que abriu a contagem regressiva rumo ao primeiro Mundial do Oriente Médio, que terá transmissão exclusiva da Globo no Brasil.

Tratado como principal evento desta semana no mundo esportivo, o início da tarde foi de muitos brasileiros ligados na televisão para a definição dos grupos. O Brasil, no Grupo G do Mundial, disputará duas vagas nas oitavas de final com Sérvia, Suíça e Camarões.

O Sorteio de grupos da Copa do Mundo fez a audiência da TV Globo crescer +30% em São Paulo, segundo dados prévios. Foram 13 pontos e 31% de participação, 3 pontos acima da média das 4 sextas anteriores no horário. No PNT, o crescimento foi de +17% (14 pontos, crescimento de 2 pontos) e no Rio, crescimento de +7% (16 pontos, aumento de 1 ponto).