Neymar em ação pela Seleção BrasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/04/2022 17:13

Rio - O Grupo G do Brasil na Copa do Mundo no Catar, deixou o apresentador Milton Neves, da Band, apreensivo com a situação da Seleção Brasileira. Após o sorteio da FIFA nesta sexta-feira, o jornalista ressaltou, nas redes sociais, a dificuldade que o time de Tite terá no Mundial e cutucou o atacante Neymar.

"Não tem seleção fácil pro Brasil nesse grupo. Estamos parelhos com Croácia e Suíça e pouco distante de Camarões, a melhor dos 4. São hábeis e muito fortes! Uma gelada para o Neymar, 'Canela de Vidro', diante de marcadores que parecem lutadores de boxe, mas muito bons também. Sei não!", afirmou o apresentador Milton Neves no Twitter.



Pelo PSG, da França, Neymar tem sofrido lesões nos últimos anos, o que afetou o desempenho do atacante no clube francês. Além disso, o jogador foi apontado como um dos responsáveis pela eliminação do Paris Saint Germain na Liga dos Campeões, pelas oitavas de final contra o Real Madrid, da Espanha.