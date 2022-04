Presidente da Fifa, Gianni Infantino - AFP

Publicado 01/04/2022 16:01

Rio - Pouco antes do sorteio da fase de grupos para a Copa do Mundo de 2022, a FIFA organizou uma reunião, envolvendo representantes da entidade e treinadores das seleções que disputarão o Mundial. Na reunião, a federação deixou encaminhada a permissão para que cada seleção possa convocar 26 atletas para o Mundial. Vale lembrar que nas últimas edições, apenas 23 jogadores podiam estar na lista final da competição.

Questionado sobre o assunto e a reunião, o técnico Tite deu sua opinião, dizendo ser favorável a esta mudança.

"Não está definido ainda, é uma tendência, todos os técnicos se manifestaram dessa forma. Alguns têm a intenção de fazer dessa forma, outros não, sentiram dificuldade quando coloca jogador a mais e, daqui a pouco, não consegue administrar essa situação. A Fifa ouviu a todos e deve definir essa situação na sequência. Eu sou a favor dos 26", disse o treinador da Seleção Brasileira, que completou:

"Oferece alternativas táticas e técnicas, na medida que tem essa busca da titularidade, é normal, a gente fomenta. Tendo cinco substituições e essas possibilidades, sim. Eu olhei para a nossa realidade no sentido de pleitear 26 jogadores", finalizou.

A Seleção Brasileira está no grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suiça e Camarões. Os confrontos do Brasil na fase de grupos do Mundial estão marcados para os dias 24 e 28 de novembro e dois de dezembro.