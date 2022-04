Troféu da Copa do Mundo - Divulgação/Fifa

Publicado 01/04/2022 15:05

Não foi só o Brasil que deu sorte. No sorteio realizado nesta sexta-feira em Doha, no Catar, as principais seleções ficaram divididas e não apareceu um temível 'Grupo da Morte'. Ainda assim, alguns dos favoritos não se deram tão bem, caso da Espanha, que caiu no Grupo E com a Alemanha. Por outro lado, a Holanda entrou na mesma chave do Catar, o mais fracos dos cabeças de chave.



Confira um resumo dos oito grupos da Copa do Mundo, que será disputada no Catar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano.





Grupo A - Catar (51º no ranking da Fifa), Equador (6º), Holanda (10º) e Senegal (20º)

- A Holanda é a favorita para ser a primeira colocada deste grupo, mas não deve ter vida tão fácil, com Equador e Senegal na briga por uma vaga. os africanos contam com Mané e Mendy e podem surpreender. Já os donos da casa terão de jogar muito para seguir às oitavas de final.

Grupo B - Inglaterra (5º), Irã (21º), Estados Unidos (15º) e vencedor da repescagem europeia (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

- Das principais seleções, a Inglaterra foi quem pegou um dos grupos mais tranquilos e tem boas chances de terminar em primeiro lugar. O Grupo B ainda promoverá um encontro tenso entre americanos e iranianos, devido à política externa. Já o europeu que se garantir na Copa deve entrar numa disputa aberta pela segunda vaga.

Grupo C - Argentina (4º), México (9º), Arábia Saudita (49º) e Polônia (26º).

- Invicta desde 2019, a seleção de Messi não pegou nenhum grande adversário, mas terá pela frente dois confrontos que podem incomodar. Mesmo sem terem feito boa Eliminatória, os mexicanos costumam brigar para entrar nas oitavas de final e os poloneses, fortes defensivamente, terão o melhor do mundo Lewandowski para fazer os gols. Já a Arábia Saudita deve ficar em último.



Grupo D - França (3º), vencedor da repescagem mundial (Emirados Árabes, Austrália ou Peru), Dinamarca (11º) e Tunísia (35º)

- Os atuais campeões mundiais são a principal força do grupo, mas terão de brigar pelo primeiro lugar com os dinamarqueses, que vivem grande fase e foram até as semifinais da Eurocopa. Tunisianos correm por fora, assim como quem vier da repescagem.



Grupo E - Espanha (7º), vencedor da repescagem mundial (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha (12º) e Japão (23º)

-Dos cabeças de chave, os espanhois pegaram um dos adversários mais temíveis, mas não podem reclamar da sorte. Após anos ruins, os alemães recuperaram o bom futebol com Hansi-Flick no comando e prometem vir fortes mesmo com reformulação. Já os japoneses podem ser o fiel da balança no grupo, mas não devem ter forças para seguir adiante, assim como Costa Rica ou Nova Zelândia.



Grupo F - Bélgica (2º), Canadá (38º), Croácia (16º) e Marrocos (24º)

- Com a base que chegou à semifinal da Copa da Rússia, os belgas não devem ter problemas para ir às oitavas de final. Vice há quatro anos, os croatas não mostram a mesma força e terão dificuldades contra o bem-preparado Marrocos. Primeiro na Concacaf, o Canadá de Alphonso Davies volta a disputar uma Copa e pode equilibrar o grupo.



Grupo G - Brasil (1º), Sérvia (25º), Suíça (14º) e Camarões (37º)

- Contra velhos conhecidos, o Brasil voltará a enfrentar suíços e sérvios, assim como em 2018. Apesar de os adversários europeus estarem mais encorpados, o time de Tite evoluiu muito no último ano e chega como um dos favoritos ao título. A outra vaga para as oitavas está em aberto. Mesmo se garantindo na Copa nos acréscimos, os camaroneses fizeram boa eliminatórias, passando por Costa do Marfim e Argélia.



Grupo H - Portugal (8º), Gana (60º), Uruguai (13º) e Coreia do Sul (29º)

- Talvez o grupo mais equilibrado da Copa do Mundo do Catar. Sob o comando de Cristiano Ronaldo, Portugal tem leve favoritismo, mas enfrentará jogos duros. O Uruguai se reencontra após troca de técnico e quer fazer bonito na despedida de jogadores como Cavani e Suárez, enquanto Gana, mesmo mal no ranking eliminou a Nigéria e pode complicar. Mais abaixo está a Coreia do Sul, que ainda assim está em nível próximo aos adversários.