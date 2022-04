Técnico Tite projeta Copa do Mundo no Catar - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Publicado 01/04/2022 15:41

Rio - O técnico Tite projetou os adversários da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Catar, após o sorteio nesta sexta-feira. Na ocasião, o treinador abriu o jogo sobre a dificuldade que terá no Grupo G, onde o Brasil enfrenta a Sérvia, dia 24 de novembro, a Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 2 dezembro.

"Talvez a gente coloque, mas se pegar os resultados... Estávamos falando da eliminação da Itália e de Portugal, com Suíça e Sérvia, traz e também a equipe de Camarões que é muito forte na escola africana. Evolução e consolidação do trabalho para poder enfrentar bem", afirmou.



"Assisti ao jogo da Suíça, foi um jogo logo depois de um jogo nosso nas Eliminatórias. Era o jogo contra a Itália, fez 1 a 0 no início, esteve perto de fazer 2 a 0, mas acabou levando o empate na sequência. Eu quero dizer o seguinte: jogo de nível altíssimo, Mundial, o nível elevado nosso também tem que ter", completou.



"Nem da morte e nem da vida, todos têm sempre um grau de dificuldade. Tem o de Portugal com Uruguai, Coreia do Sul, Gana", concluiu.