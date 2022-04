Neymar e Lucas Paquetá - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/04/2022 16:10

Rio - O Brasil já conhece como será seu caminho durante a Copa do Mundo no Catar. A Seleção caiu no Grupo G, com Suíça, Sérvia e Camarões e teve também definidas as datas de seus jogos. Caso chegue até as quartas de final, o time brasileiro pode proporcionar três "feriadões" seguidos para seu povo.

Como a equipe de Tite só jogará em um fim de semana se chegar na final, que no caso seria domingo, a tendência é que as empresas não trabalhem ou façam meio expediente, dependendo do horário dos duelos, como já é tradição.

A estreia do Brasil na Copa acontecerá no dia 24/11, uma quinta-feira. Em seguida, encara a Suíça na segunda-feira, dia 28, naquele que poderia ser o primeiro "feriadão". A seleção se despede da fase de grupos no dia 02/12, uma sexta-feira, contra Camarões. Caso avance às oitavas em primeiro do grupo, entraria em campo já na segunda, o que renderia quatro dias de glória para os que gostam de feriado.

O terceiro e último feriadão aconteceria nas quartas de final. Se passar pelas oitavas, o Brasil disputa a classificação para a semifinal no dia 09/12, uma sexta-feira.

Veja a agenda do Brasil caso avance em primeiro do Grupo G:

Brasil x Sérvia (24/11 - quinta-feira)



Brasil x Suiça (28/11 - segunda-feira)



Camarões x Brasil (02/12 - sexta-feira)



Oitavas de final (05/12 - segunda-feira)



Quartas de final (09/12 - sexta-feira)



Semifinal (13/12 - terça-feira)



Final (18/12 - domingo)