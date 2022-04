Lionel Messi - AFP

Publicado 01/04/2022 16:52

A Argentina cancelou o amistoso que tinha agendado com o México para meados de setembro depois do sorteio da Copa do Mundo do Catar ter colocado as duas seleções no mesmo grupo (C).

Segundo veículos de imprensa argentinos, em breve a federação irá anunciar um novo adversário para preencher essa data, num jogo que será disputado nos Estados Unidos.

Argentina e México irão jogar no Mundial do Catar no dia 26 de novembro. Fazem ainda parte desse grupo Polônia e Arábia Saudita.