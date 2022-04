Flamengo e Fluminense se enfrentam no sábado - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/04/2022 17:30

Rio - Flamengo e Fluminense se enfrentam novamente neste sábado pela final do Carioca. O ex-jogador do Rubro-Negro e atual comentarista da Band, Denílson não ficou em cima do muro e apostou em uma nova vitória e no título do Tricolor na decisão do torneio.

"Vai ser 2 a 1 para o Fluminense", disse o ex-jogador. A apresentadora Renata Fan também afirmou que acredita na conquista do clube das Laranjeiras, mas preferiu apostar no empate. "2 a 2 é o meu palpite. Não estou numa boa fase de palpites, mas quem sabe…", opinou.

Para ser campeão, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para o Flamengo neste sábado. O Rubro-Negro precisará de uma vitória por três gols de vantagem. Caso a equipe de Paulo Sousa vença por dois gols de diferença, a decisão do título será nas cobranças de pênalti.