Carlos de Pena estava próximo de assinar com o Vasco - Reprodução: Instagram Carlos de Pena

Carlos de Pena estava próximo de assinar com o VascoReprodução: Instagram Carlos de Pena

Publicado 01/04/2022 18:57

Rio - De olho nas disputas do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, o Internacional continua firme na busca de reforços e o ataque é um grande objetivo. De acordo com o site ge, o Colorado encaminhou nas últimas horas a chegada do centroavante Carlos de Pena, do Dínamo de Kiev.

Devido a suspensão dos contratos com os atletas que atuam na Ucrânia e Rússia, o jogador entrou no radar do time gaúcho. Um dos motivos para a aproximação das partes é que Alexander Medina trabalhou com Carlos de Pena na época de Talleres e indicou a sua chegada.

Aos 30 anos, Carlos de Pena é um jogador que pode atuar pelas beiradas do campo, característica que o departamento de futebol procura.