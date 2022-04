Herói de quarta, Cano quer repetir atuação, enquanto Gabigol espera ser decisivo - Montagem sobre fotos de Mailson Santana/Fluminense e Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/04/2022 18:40

Sábado também é dia de Fla-Flu entrar para a história. Pelo terceiro ano seguido, os rivais decidem o título do Campeonato Carioca, às 18h no Maracanã, e contam com a pontaria de seus artilheiros para conseguirem o título em 2022. Pelo lado do Fluminense, Germán Cano já fez dois gols na vitória por 2 a 0 no jogo de ida e é a esperança para acabar com o jejum de quase 10 anos, que virá até mesmo com derrota por um gol de diferença. Já o Flamengo conta com Gabigol para conseguir a grande virada em busca do inédito tetra seguido.

Os dois atacantes ainda brigam pela artilharia do Carioca. Gabigol está na liderança, com oito gols, empatado com Erison, do Botafogo, podendo se isolar, além de garantir mais uma conquista. E Cano chegou a seis, precisando balançar as redes pelo menos mais duas vezes.



Na expectativa de voltar a ganhar um título relevante, o que não acontece desde o Carioca e o Brasileiro de 2012 (só levou a Primeira Liga em 2016 desde então), o Fluminense vê o argentino apontar como candidato a ídolo de uma possível conquista. Contratado para ser reserva de Fred, aproveitou bem a chance com a lesão do companheiro e já fez nove gols em 17 partidas, marcando contra todos os três rivais cariocas.

"Não acabou, próximo jogo vai ser mais difícil, temos que sair para jogar com a faca nos dentes", disse Cano após o primeiro jogo da final.



Pelo Flamengo, Gabigol já mostrou que gol em final é com ele. Já foram 10 em 12 jogos, sendo três contra o próprio Fluminense, nos dois confrontos decisivos de 2021. O Tricolor também é a maior vítima do atacante rubro-negro, que balançou redes sete vezes, assim como contra Santos e Madureira.



O camisa 9 passou em branco no primeiro duelo e agora será mais do que necessário, já que o Flamengo precisa ganhar por diferença de três gols para levar o tetra do Carioca, ou pelo menos dois para ir para os pênaltis. "Sábado é um novo dia. Vamos Juntos, Nação! #EuacreditoMengão", escreveu o camisa 9 em sua rede social após a derrota de quarta.