Felipe conquistou a Copa do Brasil de 2013 pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/04/2022 21:44

Rio - O Paraná Clube terá um reforço importante para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O goleiro Felipe, de 38 anos, foi anunciado na noite desta sexta-feira (1). O veterano estava no Taubaté, que disputa a A2 do Campeonato Paulista. De acordo com o portal "GE", o clube paranaense tinha feito uma sondagem pelo atleta nos últimos dias.

Goleiro Felipe é anunciado pelo Paraná Clube Foto: Divulgação/Paraná Clube

Nesta temporada de 2022, Felipe disputou 15 partidas pelo Taubaté e levou 21 gols. A equipe terminou a competição na 14ª posição, a primeira acima da zona de rebaixamento. A saída de Gabriel Leite, de 34 anos, abriu espaço para ex-arqueiro do Flamengo disputar a posição com os jovens, Murillo, de 21 anos, e Lucas Wingert, de 22.

O acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro virou prioridade para o Paraná Clube. Caso não alcance o objetivo, o clube paranaense ficará sem calendário nacional por duas temporadas.