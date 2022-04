Elkeson - Reprodução

ElkesonReprodução

Publicado 01/04/2022 20:24

Rio - Alvo do Botafogo para a temporada de 2022, o atacante Elkeson decidiu acertar com o Grêmio, com contrato até o fim do ano. O jogador de 32 anos disputará a posição no ataque com o veterano Diego Souza. A informação é do portal "GE".

A negociação entre o Grêmio e Elkeson evoluíram para um acordo verbal. Neste momento, falta apenas a assinatura do contrato para o jogador ser o novo reforço do clube gaúcho, que deve ocorrer na próxima semana.

Ainda de acordo com o portal, a assinatura é o último detalhe para acertar o vínculo. Os principais trâmites da negociação foram concluídos para o atacante vestir a camisa do Grêmio até dezembro de 2022.