TV Globo - reprodução

TV Globoreprodução

Publicado 01/04/2022 19:00

Cássio Barco Reprodução Rio - O repórter e apresentador Cássio Barco está de saída da TV Globo. Após 11 anos, o jornalista decidiu deixar a emissora, onde cobriu Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e finais de Champions League, para se dedicar à sua produtora audiovisual. A informação foi divulgada pelo "Observatório da TV" e confirmada pelo repórter em suas redes sociais.

Barco deixou as portas abertas na Globo. A saída do jornalista aconteceu em comum acordo com a alta cúpula do canal e a rescisão foi assinada nesta sexta-feira.

Na Globo desde 2011, Cássio costumava cobrir o dia a dia dos clubes paulistas e atualmente comandava as lives do "Central do GE", no site da emissora. Ele chegou a apresentar eventualmente o "Globo Esporte" e a parte esportiva dos telejornais Hora 1 e Bom Dia SP.