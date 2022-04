Jogadores do Palmeiras reclamaram de um possível toque de mão de Éder, do São Paulo - Reprodução

Publicado 03/04/2022 18:01

Rio - O Palmeiras bateu o São Paulo por 4 a 0, no Allianz Parque, e se consagrou campeão do Paulistão 2022. No entanto, uma polêmica marcou a partida de volta da grande final.

Os jogadores do Alviverde reclamaram de um pênalti não marcado a favor do clube, em um lance envolvendo o atacante Eder, do São Paulo. Na ocasião, Danilo chutou a bola na área e ela bateu no braço do atleta do Tricolor. O principal questionamento dos jogadores, foi pelo fato de um pênalti ter sido marcado no jogo de ida, em lance praticamente idêntico.

Mesmo com a revisão do VAR, o árbitro da partida, Raphael Claus, manteve a decisão que tomou em campo, e deixou o jogo seguir.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Palmeiras fez uma publicação polêmica, reclamando do lance. Veja: