Mohamed Salah, atacante do Liverpool Foto: GEOFF CADDICK/AFP

Publicado 03/04/2022 14:56

Rio - O Liverpool está perto de renovar com Salah! De acordo com o jornal ‘Mirror’, o clube ofereceu um salário de 400 mil libras semanais (cerca de R$ 2,4 milhões) ao jogador para renovar o vínculo por mais quatro anos.



O atual vínculo de Salah com o Liverpool vai até 2023. Assim, o jogador havia pedido um aumento do salário para acertar a renovação. Caso confirme a negociação, o egípcio receberá 100% do valor anterior e será o atleta mais bem pago da história do clube.

Na atual temporada, Salah tem 20 gols e 10 assistências em 28 jogos pela Premier League. O Liverpool é o vice-líder da competição, está nas quartas de final da Champions League, na semifinal da FA Cup e foi campeão da Copa da Liga Inglesa.

Recentemente, Salah foi alvo de clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus.